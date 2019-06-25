Победителя «Диктанта Победы» из Якутии наградили в Москве

СЕГОДНЯ 08:25 2019-06-25T08:31:25+03:00

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22 июня в Москве прошло награждение победителей всероссийского «Диктанта Победы». Церемония прошла в Музее Победы, награды вручал председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Жюри выбрало 10 победителей диктанта, на церемонию приехали 8 победителей, среди которых якутянин Павел Судико. Всего же, по данным организаторов акции, правильно на все вопросы теста ответили более 5,5 тысяч человек. Самому юному участнику было 10 лет, а самому пожилому – 88.

Акция "Диктант Победы", посвященная истории Великой Отечественной войны и 74-й годовщине Великой Победы, прошла 7 мая. В ней приняли участие более 150 тыс. человек, из 85 регионов России и 23 зарубежных государств.

ИСТОЧНИК KP.RU