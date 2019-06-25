2019-06-25T04:28:48+03:00
Происшествия

Тайник среди могил: якутянин украл огнестрельное оружие и спрятал его на кладбище

Вор также унес сварочный аппарат и электроинструменты
Ольга Донская
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В Мирнинском районе Якутии у мужчины исчезли три огнестрельных оружия, сварочный аппарат и электроинструменты. Грабителем оказался 35-летний безработный мужчина.

Выяснилось, что мужчина проник в гараж потерпевшего отжав навесной замок, все похищенное злоумышленник спрятал в тайнике в районе кладбища поселка. Полицейские полностью изъяли чужое имущество.

Возбуждены два уголовных дела, подозреваемому грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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