Тайник среди могил: якутянин украл огнестрельное оружие и спрятал его на кладбище
Вор также унес сварочный аппарат и электроинструменты
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В Мирнинском районе Якутии у мужчины исчезли три огнестрельных оружия, сварочный аппарат и электроинструменты. Грабителем оказался 35-летний безработный мужчина.
Выяснилось, что мужчина проник в гараж потерпевшего отжав навесной замок, все похищенное злоумышленник спрятал в тайнике в районе кладбища поселка. Полицейские полностью изъяли чужое имущество.
Возбуждены два уголовных дела, подозреваемому грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU