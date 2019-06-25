Якутские студенты создали приложение «Юкагирские игры»

СЕГОДНЯ 04:19 2019-06-25T04:19:39+03:00

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Студенты исторического факультета СВФУ им. М. К. Аммосова и ItStudio“Syberia” с поддержкой Проектного офиса развития Арктики создали приложение: «Юкагирские игры».

Приложение визуализирует народные юкагирские игры, которые на сегодня практически забыты. Эти забавы отражают кочевой быт и приобщают к культуре выживания в условиях Арктики. Пользователи смогут посоревноваться в прыжках через нарты, стрельбе из лука по мухам и даже погоняться на оленях.

Юкагиры —народ, относящийся к древнейшему коренному населению северо-восточной Сибири. Сейчас они в значительной степени ассимилированы с другим населением региона, а юкагирский язык находится на грани исчезновения.

ИСТОЧНИК KP.RU