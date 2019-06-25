«Синет» и Институт мерзлотоведения избавят Якутск от пыли

СЕГОДНЯ 03:32 2019-06-25T03:32:36+03:00

Результаты работы лягут в основу программы «Город без пыли».

Организации объединились для решения проблем, связанных с загрязнением воздуха

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24 июня Сардана Авксентьева, генеральный директор компании «Синет» Арсен Томский и директор Института мерзлотоведения Михаил Железняк подписали соглашение о взаимодействии по вопросам изучения загрязнения воздуха в столице.

Арсен Томский отметил, что от загрязненного воздуха гибнет больше людей, чем от вреда никотина.

- Считаю, что жители Якутска должные дышать свежим воздухом, особенно дети. Вместе с Институтом мерзлотоведения мы решили выяснить причину городской пыли. Возможно, в исследовании этой задачи кроется решение, практические выводы, и мы сможем изменить ситуацию, - сказал Айсен Томский.

Михаил Железняк сообщил, что Институт мерзлотоведения занимается проблемой грунтовых покровов на протяжении 50 лет. По его мнению, чтобы решить проблему с пылью в столице, нужно определить источники.

Результаты и рекомендации, полученные в рамках соглашения лягут в основу актуализации муниципальной программы «Город без пыли», сообщила Сардана Авксентьева.

ИСТОЧНИК KP.RU