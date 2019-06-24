Проезд до Ус Хатына на автобусе подешевел на 5 рублей

СЕГОДНЯ 12:42 2019-06-24T12:42:25+03:00

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В дни проведения Ысыаха Туймаады доехать до Ус Хатына на автобусе будет дешевле, чем в прошлом году. Стоимость проезда составит 40 рублей.

Глава Якутска Сардана Авксентьева поручила уделить особое внимание транспортной доступности Ус Хатына, чтобы автобусов, курсирующих туда и обратно, было достаточно.

- Основная наша задача – безопасность. В одном месте соберется большое количество людей – гостей и участников праздничных мероприятий. Особенно следует уделить внимание пожилым людям и детям, - отметила Сардана Владимировна.

Мэр поручила обеспечить надлежащее санитарное состояние улиц, площадей, общественных пространств и спальных районов, чтобы создать в городе праздничную атмосферу.

В этом году Ысыах Туймаады пройдет в местности Ус Хатын 29-30 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU