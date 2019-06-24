Прогноз погоды на 25 июня
Дожди, грозы и пожары
Днем 25 июня столбики термометров поднимутся до +23 градусов. Фото: ЯСИА.
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25 июня в Якутске утром и днем ожидается небольшой кратковременный дождь, ветер юго-восточный 4-9 м/с, температура воздуха ночью +11+13, днем +21+23°.
В Намском, Усть-Алданском, Среднеколымском районах ожидается установление чрезвычайно высокого 5 класса пожароопасности леса.
26-27 июня пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью +10+15, на северо-востоке, юге и северо-западе +3+8, днем +20+25. 27 июня на большей части территории Якутии +23+28.
ИСТОЧНИК KP.RU