В Вилюйские районы доставили 39 тысяч тонн угля
Завершена доставка 39 тысяч тонн каменного угля для нужд Верхневилюйского, Нюрбинского и Сунтарского филиалов ЖКХ. Груз доставили по реке Вилюй с разреза «Джебарики-Хая».
31 тысяча тонн угля досталась Нюрбинскогому, Малыкайскому и Кировскому наслегам. В Сунтарский район поставили одну тысячу тонн. Села Верхневилюйск и Хоро Верхневилюйского района Якутии обеспечены твердым топливом в объеме 5 400 и 1 600 тонн, соответственно.
На сегодня весь запланированный объем газоконденсатного топлива завезен в промежуточные пункты - Сангар и Жиганск для последующей доставки в арктические районы республики.
Всего в навигационный период «ЖКХ Якутии» планирует поставить 287,5 тысяч тонн угля, 67 тысяч тонн нефтяного и 13,7 тысяч тонн газоконденсатного топлива.
ИСТОЧНИК KP.RU