2019-06-24T10:17:37+03:00
Общество

В Вилюйские районы доставили 39 тысяч тонн угля

Груз доставили по реке Вилюй с разреза «Джебарики-Хая»
Мария Удовкина
Поделиться:
Всего в навигационный период планируется поставить 287,5 тысяч тонн угля.Всего в навигационный период планируется поставить 287,5 тысяч тонн угля.
Изменить размер текста:

Завершена доставка 39 тысяч тонн каменного угля для нужд Верхневилюйского, Нюрбинского и Сунтарского филиалов ЖКХ. Груз доставили по реке Вилюй с разреза «Джебарики-Хая».

31 тысяча тонн угля досталась Нюрбинскогому, Малыкайскому и Кировскому наслегам. В Сунтарский район поставили одну тысячу тонн. Села Верхневилюйск и Хоро Верхневилюйского района Якутии обеспечены твердым топливом в объеме 5 400 и 1 600 тонн, соответственно.

На сегодня весь запланированный объем газоконденсатного топлива завезен в промежуточные пункты - Сангар и Жиганск для последующей доставки в арктические районы республики.

Всего в навигационный период «ЖКХ Якутии» планирует поставить 287,5 тысяч тонн угля, 67 тысяч тонн нефтяного и 13,7 тысяч тонн газоконденсатного топлива.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стрелок из Якутии стал победителем первенства России по стендовой стрельбе
Девять лет за нападение на полицейских: в Якутске осужденному добавили срок
Водителя бетономешалки «застукали» за сливом остатков бетонного раствора в водоем в Якутске
В Якутии произошло землетрясение с магнитудой 3,5 балла
В Амгинском районе Якутии узнают кто собрал больше мусора
В одном из районов Якутии чиновники потратили на содержание 11 чистокровных скакунов бюджетные деньги
В Якутии тушат 12 лесных пожаров на общей площади 774,5 га
В рок-баре «Революция» в Якутске ссора пьяного бармена с посетителем закончилась поножовщиной
Паромы, причалы, дороги онлайн: на переправе Якутска заработали камеры видеонаблюдения
Встреча с художником: Национальный художественный музей приглашает на выставку «В моем саду»
В Якутске почтили память героев, павших в боях на озере Ильмень
Сила на миллион: победитель «Игр Дыгына» получит крупный денежный приз
В Якутске мужчина украл радиаторы и продал их на рынке
В Нюрбинском районе перевернулась машина. Один человек погиб
Айсен Николаев пожелал удачи якутским борцам на чемпионате в Сочи
512 населенных пунктов Якутии получили доступ к Интернету
СВФУ и Microsoft запускают совместную магистерскую программу
В ночь с субботы на воскресенье в Якутске перекроют три улицы
Дождь с грозой и порывы ветра: прогноз погоды в Якутске на 22 июня
Еще один маленький велосипедист угодил под колеса авто в Якутске
Федеральная трасса «Вилюй» обзавелась защитными слоями и новой разметкой
В пяти районах Якутии дети остались без молочных смесей из-за неверно составленных госконтрактов
Мэр Якутска раскритиковала работу дорожников
Захотел фотосессию - получи срок: в Якутске молодой парень украл упаковки цветного дыма для съемок
В Нюрбе мужчина проник к знакомому в дом и избил его жену
В Якутске на несколько месяцев перекроют дороги