В Вилюйские районы доставили 39 тысяч тонн угля

СЕГОДНЯ 10:07 2019-06-24T10:17:37+03:00

Всего в навигационный период планируется поставить 287,5 тысяч тонн угля.

Груз доставили по реке Вилюй с разреза «Джебарики-Хая»

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Завершена доставка 39 тысяч тонн каменного угля для нужд Верхневилюйского, Нюрбинского и Сунтарского филиалов ЖКХ. Груз доставили по реке Вилюй с разреза «Джебарики-Хая».

31 тысяча тонн угля досталась Нюрбинскогому, Малыкайскому и Кировскому наслегам. В Сунтарский район поставили одну тысячу тонн. Села Верхневилюйск и Хоро Верхневилюйского района Якутии обеспечены твердым топливом в объеме 5 400 и 1 600 тонн, соответственно.

На сегодня весь запланированный объем газоконденсатного топлива завезен в промежуточные пункты - Сангар и Жиганск для последующей доставки в арктические районы республики.

Всего в навигационный период «ЖКХ Якутии» планирует поставить 287,5 тысяч тонн угля, 67 тысяч тонн нефтяного и 13,7 тысяч тонн газоконденсатного топлива.

ИСТОЧНИК KP.RU