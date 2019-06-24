Стрелок из Якутии стал победителем первенства России по стендовой стрельбе

СЕГОДНЯ 09:00 2019-06-24T09:01:50+03:00

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21 июня в Липецке стартовало первенство России по стендовой стрельбе среди юношей и девушек до 19 лет. На стрельбище спортивного клуба «Липецкий металлург» собрались более 150 профессиональных стендовиков.

Первым испытанием для юных стрелков стало состязание в дисциплине «Трап», где спортсмены, расположившись на траншейном стенде, стреляют по тарелочкам, выбрасываемым из траншеи в случайном направлении.

Победу из 58 участников в этой дисциплине одержал якутянин Николай Протопопов.

Как сообщает «Спорт Якутии», в финальном этапе Николай Протопопов сравнялся с московским спортсменом Матвеем Сергеевым. Оба стрелка набрали по 43 очка из 50 и золотая медаль первенства была разыграна в перестрелке двух лидеров. Здесь точнее оказался якутский спортсмен. Николай смог попасть в 9 мишеней из 10, его соперник набрал на одно очко меньше.

По результатам первенства будет сформирована предварительная молодежная сборная команда для участия в международных соревнованиях. Завершатся соревнования 28 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU