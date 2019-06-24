Девять лет за нападение на полицейских: в Якутске осужденному добавили срок

СЕГОДНЯ 05:48 2019-06-24T05:48:19+03:00

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В Якутске осужден мужчина, применивший насилие в отношении сотрудников исправительного учреждения. 29-летний мужчина отбывает наказание с декабря 2011 года, его первоначальный срок был 15 лет.

В ноябре 2018 года заключенный отказался соблюдать порядок отбывания наказания и ударил сотрудников. В колонии подсудимый характеризуется отрицательно, из-за частых нарушений режима и двух преступлений средней тяжести, совершенных также в стенах исправительного учреждения.

По совокупности приговоров суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU