Девять лет за нападение на полицейских: в Якутске осужденному добавили срок
Заключенный постоянно нарушал режим
-Фото: ЯСИА
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В Якутске осужден мужчина, применивший насилие в отношении сотрудников исправительного учреждения. 29-летний мужчина отбывает наказание с декабря 2011 года, его первоначальный срок был 15 лет.
В ноябре 2018 года заключенный отказался соблюдать порядок отбывания наказания и ударил сотрудников. В колонии подсудимый характеризуется отрицательно, из-за частых нарушений режима и двух преступлений средней тяжести, совершенных также в стенах исправительного учреждения.
По совокупности приговоров суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU