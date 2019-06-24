2019-06-24T05:07:13+03:00
Общество

Водителя бетономешалки «застукали» за сливом остатков бетонного раствора в водоем в Якутске

Нарушителя заснял очевидец
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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В соцсетях распространяется видео, на котором водитель бетономешалки сливает остатки бетонного раствора около водоема на улице 50 лет Советской Армии Якутска. Автор видеоролика сделал замечание водителю и спросил, зачем он сливает отходы рядом с водоемом, на что тот ответил, что это «их сектор».

Данное нарушение попадает под статью 6.25 КоАП Якутии: "Нарушение требований правил благоустройства территорий по уборке территории муниципального образования".

Мэр города Сардина Авксентьева дала комментарий инциденту в своем Instagram:

- Дала поручение руководителю административной комиссии Феликсу Антонову должным образом среагировать на это безобразие. тАких людей надо наказывать беспощадно, по всей строгости действующего законодательства. Такая же участь должна постичь всех, кто сливает фекальные и технические воды в колодцы городского коллектора. Призываю всех жителей нашего города такие факты фиксировать и предавать огласке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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