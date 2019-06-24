В Амгинском районе Якутии узнают кто собрал больше мусора

СЕГОДНЯ 03:21 2019-06-24T03:21:36+03:00

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В Амгинском районе Якутии пройдет соревнование по сбору мусора «Чистые игры». «Чистые игры» - это командные соревнования, в которых участники собирают мусор, сдают его скупщикам и получают за это баллы. Те, кто собрал больше всех получают призы.

Кроме сбора мусора пройдет викторина, экодискуссия, пикник и другие конкурсы. Мероприятия пройдут в рамках подготовки к VII Спортивным играм народов Якутии, которые пройдут с 3 по 8 июля в Амгинском районе. Во время проведения Игр народов Якутии ожидается прибытие порядка 4 тысяч спортсменов, организаторов и гостей.

ИСТОЧНИК KP.RU