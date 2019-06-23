2019-06-23T09:14:37+03:00
Происшествия

В одном из районов Якутии чиновники потратили на содержание 11 чистокровных скакунов бюджетные деньги

Уход за лошадками "потянул" на миллион рублей
Нинель ГУСЕВА
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Возбуждено уголовное дело.Возбуждено уголовное дело.Фото: ЯСИА
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В Хангаласском районе республики чиновники потратили на содержание 11 чистокровных скакунов бюджетные деньги.

Прокуратура проверила, куда расходует бюджетные деньги районный Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями. Выяснилось, что в мае 2017 года чиновники подписали муниципальный контракт с одним из индивидуальных предпринимателей на оказание комплексных услуг по содержанию 11 чистокровных скакунов. Уход за лошадками «потянул» на миллион рублей.

Проверка показала, что скакуны находятся в собственности нескольких граждан, а значит бюджетные средства использованы неправомерно.

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Чиновники предстанут перед судом за злоупотребление полномочиями из личной заинтересованности. Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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