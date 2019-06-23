В Якутии тушат 12 лесных пожаров на общей площади 774,5 га

СЕГОДНЯ 09:03 2019-06-23T09:03:02+03:00

В тушении пожаров задействованы 434 человека и 27 единиц техники.

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В Якутии тушат 12 лесных пожаров на территории восьми районов республики. Огнем охвачено 774,5 га.

Шесть действующих пожаров бушуют в Верхоянском, Олекминском, Усть-Майском, Горном и Нюрбинском районах, еще 6 локализованы.

В тушении пожаров задействованы 434 человека и 27 единиц техники. Предварительная причина большинства возгораний – сухие грозы.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда республики находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований 95 термоточек в Алданском, Верхоянском, Таттинском, Сунтарском, Томпонском, Оленекском, Эвено-Бытантайском, Момском, Оймяконском, Нерюнгринском, Абыйском, Среднеколымском, Верхнеколымском, Олекминском и Усть-Майском районах.

Общая площадь, пройдённая огнем, уже превысила 275 тысяч га.

ИСТОЧНИК KP.RU