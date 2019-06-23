В рок-баре «Революция» в Якутске ссора пьяного бармена с посетителем закончилась поножовщиной

СЕГОДНЯ 07:53 2019-06-23T07:53:58+03:00

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В рок-баре «Революция» в Якутске убили посетителя. Трагедия произошла ночью 22 июня.

Ссора одного из посетителей с 25-летним сотрудником заведения, который по устной договоренности с руководством клуба выполнял обязанности бармена, закончилась поножовщиной.

Закончив смену, мужчина выпил и вступил в конфликт с одним из посетителей. Вскоре словесная перепалка переросла в драку. Когда оппонент попытался сбежать, обвиняемый догнал его и нанес несколько ударов ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Все обстоятельства случившегося предстоит установить следователям. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU