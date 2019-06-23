2019-06-23T07:35:13+03:00
Общество

Паромы, причалы, дороги онлайн: на переправе Якутска заработали камеры видеонаблюдения

Скорость передачи данных – не менее 25 кадров в секунду
Нинель ГУСЕВА
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В ближайшие дни видео с причалов также будет доступно в приложениях «Best parom» и «Умный паром».В ближайшие дни видео с причалов также будет доступно в приложениях «Best parom» и «Умный паром».Фото: ЯСИА
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На паромной переправе Якутска заработали 7 камер видеонаблюдения. Загруженность паромов, причалов и ведущих к ним подъездных путей теперь можно отслеживать онлайн на сайте Республиканского центра инфокоммуникационных технологий.

Камеры создают изображения в формате HD, скорость передачи данных - не менее 25 кадров в секунду. В темное время суток камеры работают в инфракрасном диапазоне.

- С Даркылаха, откуда на другой берег Лены переправляется наибольшее количество людей, есть несколько причалов, где курсируют восемь паромов. Люди смогут отслеживать движение семи паромов онлайн, заранее узнать их расписание и тарифы. Видеонаблюдение поможет сориентироваться на переправе, в реальном времени видеть загруженность паромов и прилегающих дорог, что позволит уменьшить ажиотаж в пиковые часы, – отметил министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Анатолий Семенов.

В ближайшие дни видео с причалов также будет доступно в приложениях «Best parom» и «Умный паром».

ИСТОЧНИК KP.RU

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