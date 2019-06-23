2019-06-23T06:32:05+03:00
Звезды

Встреча с художником: Национальный художественный музей приглашает на выставку «В моем саду»

24 июня можно будет познакомиться и пообщаться с ее авторами
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
Идея выставки – представить цветы разных сортов, размеров и форм в пейзажных работах.Идея выставки – представить цветы разных сортов, размеров и форм в пейзажных работах.
Изменить размер текста:

24 июня в Национальном художественном музее Якутии пройдет творческая встреча с авторами выставки «В моем саду» Викторией Осмеркиной, Ольгой Тихоновой и Надеждой Севериной.

Выставка «В моем саду» - продолжение одноименного проекта Московского Союза художников, состоявшегося в сентябре 2015 года. Она объединила в одну экспозицию работы московских художниц Виктории Осмеркиной, Надежды Севериной, Ольги Тихоновой и Чулпан Цветковой.

Идея выставки – представить цветы разных сортов, размеров и форм в пейзажных работах. Их созерцание настраивает зрителя на философский лад, приподнимает над обыденностью. Работы уже экспонировались в Москве, Томске, Новокузнецке, Уфе, Малоярославце, Прокопьевске, Барнауле, Горно-Алтайске, Абакане (Хакасия), Кызыле (Тува), Омске.

Во время творческой встречи художники расскажут, что повлияло на их жизнь и творчество, а гости смогут задать вопросы и пообщаться с художниками лично.

Выставка «В моем саду» в Якутске продлится до 2 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В одном из районов Якутии чиновники потратили на содержание 11 чистокровных скакунов бюджетные деньги
В Якутии тушат 12 лесных пожаров на общей площади 774,5 га
В рок-баре «Революция» в Якутске ссора пьяного бармена с посетителем закончилась поножовщиной
Паромы, причалы, дороги онлайн: на переправе Якутска заработали камеры видеонаблюдения
В Якутске почтили память героев, павших в боях на озере Ильмень
Сила на миллион: победитель «Игр Дыгына» получит крупный денежный приз
В Якутске мужчина украл радиаторы и продал их на рынке
В Нюрбинском районе перевернулась машина. Один человек погиб
Айсен Николаев пожелал удачи якутским борцам на чемпионате в Сочи
512 населенных пунктов Якутии получили доступ к Интернету
СВФУ и Microsoft запускают совместную магистерскую программу
В ночь с субботы на воскресенье в Якутске перекроют три улицы
Дождь с грозой и порывы ветра: прогноз погоды в Якутске на 22 июня
Еще один маленький велосипедист угодил под колеса авто в Якутске
Федеральная трасса «Вилюй» обзавелась защитными слоями и новой разметкой
В пяти районах Якутии дети остались без молочных смесей из-за неверно составленных госконтрактов
Мэр Якутска раскритиковала работу дорожников
Захотел фотосессию - получи срок: в Якутске молодой парень украл упаковки цветного дыма для съемок
В Нюрбе мужчина проник к знакомому в дом и избил его жену
В Якутске на несколько месяцев перекроют дороги