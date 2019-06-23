Встреча с художником: Национальный художественный музей приглашает на выставку «В моем саду»

СЕГОДНЯ 06:32 2019-06-23T06:32:05+03:00

Идея выставки – представить цветы разных сортов, размеров и форм в пейзажных работах.

24 июня можно будет познакомиться и пообщаться с ее авторами

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24 июня в Национальном художественном музее Якутии пройдет творческая встреча с авторами выставки «В моем саду» Викторией Осмеркиной, Ольгой Тихоновой и Надеждой Севериной.

Выставка «В моем саду» - продолжение одноименного проекта Московского Союза художников, состоявшегося в сентябре 2015 года. Она объединила в одну экспозицию работы московских художниц Виктории Осмеркиной, Надежды Севериной, Ольги Тихоновой и Чулпан Цветковой.

Идея выставки – представить цветы разных сортов, размеров и форм в пейзажных работах. Их созерцание настраивает зрителя на философский лад, приподнимает над обыденностью. Работы уже экспонировались в Москве, Томске, Новокузнецке, Уфе, Малоярославце, Прокопьевске, Барнауле, Горно-Алтайске, Абакане (Хакасия), Кызыле (Тува), Омске.

Во время творческой встречи художники расскажут, что повлияло на их жизнь и творчество, а гости смогут задать вопросы и пообщаться с художниками лично.

Выставка «В моем саду» в Якутске продлится до 2 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU