В Якутске почтили память героев, павших в боях на озере Ильмень
Как сообщает ЯСИА, церемония прошла в рамках визита делегации Новгородской области в Якутию. Участники церемонии почтили память павших бойцов минутой молчания и возложили цветы к мемориалу «Журавли над озером Ильмень».
Вероника Минина, первый заместитель губернатора Новгородской области, в своем выступлении отметила, что жители города помнят и чтят подвиг якутских солдат, павших в боях на озере Ильмень.
Леонид Бястинов, руководитель Сайсарского округа, отметил в своей речи, что в Якутии необходимо одной из улиц присвоить название «Новгородсккая» в память о прошедшем событии.
Отметим, что для жителей Якутии бои на озере Ильмень занимают особое место в истории. Во время Великой Отечественной войны 220 воинов-якутян пали, сражаясь за освобождение Старорусского района Новгородской области.
ИСТОЧНИК KP.RU