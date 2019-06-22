2019-06-22T11:26:38+03:00
Общество

В Якутске почтили память героев, павших в боях на озере Ильмень

Участники церемонии возложили цветы к мемориалу
Мария Удовкина
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На церемонии было предложено одной из улиц присвоить название «Новгородсккая». Фото: ЯСИА.На церемонии было предложено одной из улиц присвоить название «Новгородсккая». Фото: ЯСИА.
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Как сообщает ЯСИА, церемония прошла в рамках визита делегации Новгородской области в Якутию. Участники церемонии почтили память павших бойцов минутой молчания и возложили цветы к мемориалу «Журавли над озером Ильмень».

Вероника Минина, первый заместитель губернатора Новгородской области, в своем выступлении отметила, что жители города помнят и чтят подвиг якутских солдат, павших в боях на озере Ильмень.

Леонид Бястинов, руководитель Сайсарского округа, отметил в своей речи, что в Якутии необходимо одной из улиц присвоить название «Новгородсккая» в память о прошедшем событии.

Отметим, что для жителей Якутии бои на озере Ильмень занимают особое место в истории. Во время Великой Отечественной войны 220 воинов-якутян пали, сражаясь за освобождение Старорусского района Новгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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