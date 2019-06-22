2019-06-22T09:36:35+03:00
Происшествия

В Якутске мужчина украл радиаторы и продал их на рынке

Полученные деньги он потратил на личные нужды
Мария Удовкина
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Мужчине грозит лишение свободы на срок до 2 лет. Фото: rubtsovskmv.ru.Мужчине грозит лишение свободы на срок до 2 лет. Фото: rubtsovskmv.ru.
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36-летний мужчина за несколько дней до кражи ремонтировал квартиру жилого дома по улице Ларионова. На площадке верхнего этажа он приметил 4 упакованных радиатора. Долго не разхдумывая, он похитил текнику и на такси отвез ее на рынок, чтобы продать.

Все деньги подозреваемый потратил на личные нужны. Однако сотрудники МВД быстро нашли похитителя. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело за кражу. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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