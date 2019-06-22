Айсен Николаев пожелал удачи якутским борцам на чемпионате в Сочи

СЕГОДНЯ 06:28 2019-06-22T06:28:53+03:00

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20 июня Айсен Николаев встретился со сборной командой Якутии по вольной борьбе, вручил экипировку и пожелал им удачи на предстоящем чемпионате в Сочи.

Встреча прошла в спортивном комплексе "Триумф".

- У всех есть шанс выиграть чемпионат России, главное верить в свои силы и выходить на ковёр с одной мыслью - победить! Боритесь до конца и с психологией чемпиона, ведь удача любит только смелых, - подчеркнул Ил Дархан в своём напутствии.

Напомним, чемпионат РФ по вольной борьбе в этом году пройдет в городе Сочи с 4 по 8 июля. Как сообщает "Спорт Якутии", всего на российском ковре выступят 24 якутских борца.

ИСТОЧНИК KP.RU