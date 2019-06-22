512 населенных пунктов Якутии получили доступ к Интернету

СЕГОДНЯ 05:03 2019-06-22T05:03:12+03:00

Айсен Николаев до 2024 года поставил задачу увеличить число организаций, осуществляющих технологические инновации в два раза.

В Якутии продолжается реализация указа о цифровом развитии

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В республике продолжается работа по реализации указа Айсена Николаева «Об инновационном и цифровом развитии Якутии». Один из главных пунктов – увеличение доли населения, имеющего доступ к сети Интернет.

На текущий момент доступ к Интернету организован в 512 населённых пунктах Якутии, в которых проживает 99,3% населения.

Волоконно-оптические линии (ВОЛС) связи построены до 169 населённых пунктов, в которых проживает 80,15% населения.

Ведутся подготовительные мероприятия по строительству ВОЛС в сёлах Булун, Уолба, Томтор, Дебдирге, Чымнайы Таттинского района и Томтор Оймяконского, Кобяй Кобяйского района и в Усть-Майском районе.

Напомним, что Айсен Николаев до 2024 года поставил задачу увеличить число организаций, осуществляющих технологические инновации в два раза. Кроме того, Глава республики призвал обеспечить лидирующие позиции Якутии в области цифрового развития.

ИСТОЧНИК KP.RU