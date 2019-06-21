2019-06-21T12:23:31+03:00
Спорт

В ночь с субботы на воскресенье в Якутске перекроют три улицы

Движение транспорта в городе ограничат на 4 часа
Нинель ГУСЕВА
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На улицах столицы республики пройдет Якутский полумарафон.На улицах столицы республики пройдет Якутский полумарафон.Фото: ЯСИА
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В ночь с 22 на 23 июня 2019 года в Якутске перекроют три улицы. С 23.00 до 03.00 часов на улицах столицы республики пройдет Якутский полумарафон. На этот раз его решили провести в ночное время.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и участников массового забега будет ограничено движение транспорта на следующих участках:

- улица Лермонтова: от пересечения с улицей Кирова до пересечения с Сергеляхским шоссе;

- Сергеляхское шоссе: от пересечения с улицей Лермонтова до пересечения с улицей Ойунского;

- улица Ойунского: от пересечения с улицей Дежнева до пересечения с улицей Каландаришвили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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