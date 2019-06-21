В ночь с субботы на воскресенье в Якутске перекроют три улицы
Движение транспорта в городе ограничат на 4 часа
На улицах столицы республики пройдет Якутский полумарафон.Фото: ЯСИА
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В ночь с 22 на 23 июня 2019 года в Якутске перекроют три улицы. С 23.00 до 03.00 часов на улицах столицы республики пройдет Якутский полумарафон. На этот раз его решили провести в ночное время.
Для обеспечения безопасности дорожного движения и участников массового забега будет ограничено движение транспорта на следующих участках:
- улица Лермонтова: от пересечения с улицей Кирова до пересечения с Сергеляхским шоссе;
- Сергеляхское шоссе: от пересечения с улицей Лермонтова до пересечения с улицей Ойунского;
- улица Ойунского: от пересечения с улицей Дежнева до пересечения с улицей Каландаришвили.
ИСТОЧНИК KP.RU