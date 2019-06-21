Дождь с грозой и порывы ветра: прогноз погоды в Якутске на 22 июня

СЕГОДНЯ 11:03 2019-06-21T11:03:16+03:00

Сегодня днем в столице республики было плюс 25 градусов. Фото: ЯСИА

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В субботу, 22 июня синоптики обещают жителям Якутска дождь с грозой.

Как сообщается на сайте Якутского гидрометцентра, днем 22 июня ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду, при грозе порывы 13-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14, днем +25+27°С.

Сегодня днем в столице республики было плюс 25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU