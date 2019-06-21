Дождь с грозой и порывы ветра: прогноз погоды в Якутске на 22 июня
Днем воздух прогреется до +27 градусов
Сегодня днем в столице республики было плюс 25 градусов.Фото: ЯСИА
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В субботу, 22 июня синоптики обещают жителям Якутска дождь с грозой.
Как сообщается на сайте Якутского гидрометцентра, днем 22 июня ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду, при грозе порывы 13-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14, днем +25+27°С.
Сегодня днем в столице республики было плюс 25 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU