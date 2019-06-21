Федеральная трасса «Вилюй» обзавелась защитными слоями и новой разметкой
На трех участках федеральной трассы «Вилюй» выполняются работы по устройству защитных слоев и поверхностной обработке асфальта. Это позволит продлить срок службы дорожного покрытия.
В текущем дорожно-строительном сезоне специалисты упрдор "Вилюй" планируют обработать 37 километров покрытия на участках трассы в районе Якутска, Вилюйска и села Тасагар Вилюйского района литыми эмульсионно-минеральными смесями. Они заполняют трещины и пустоты в асфальте, образовавшиеся за период эксплуатации. Это позволит обеспечить герметичность и восстановить эксплуатационные характеристики дорожного покрытия.
На участке трассы возле Якутска работы ведутся с опережением графика – сейчас дорожники занимаются нанесением разметки.
ИСТОЧНИК KP.RU