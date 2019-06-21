2019-06-21T09:01:54+03:00
Общество

В пяти районах Якутии дети остались без молочных смесей из-за неверно составленных госконтрактов

На закупку не адаптированных для малышей смесей было потрачено более 50 млн рублей
Нинель ГУСЕВА
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Нарушения вскрылись в рамках прокурорской проверки.Нарушения вскрылись в рамках прокурорской проверки.Фото: Нинель ГУСЕВА
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В пяти районах Якутии дети остались без молочных смесей из-за неверно составленных госконтрактов. На закупку было потрачено более 50 млн рублей.

Нарушения вскрылись в рамках прокурорской проверки. Заказчиком по госконтрактам выступил Центр контроля качества лекарств и организации государственных закупок, подведомственный Минздраву Якутии.

Госконтракты были заключены по результатам аукциона. При проверке выяснилось, что в них не были перечислены требования к составу товара. Из-за этого в медучреждения Алданского, Томпонского, Чурапчинского, Хангаласского и Намского районов была поставлена молочная смесь, не адаптированная для питания детей до 3 лет. Один из контрактов заключен на 36 млн, второй - на 14,8 млн рублей.

За заключение контракта с нарушением объявленных условий и.о. директора Центра организации госзакупок оштрафован на 60 тысяч рублей. Выдача населению молочной смеси приостановлена, заключенные госконтракты в части поставки молочной смеси будут признаны недействительными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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