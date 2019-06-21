2019-06-21T08:24:31+03:00
Общество

Мэр Якутска раскритиковала работу дорожников

Сардана Авксентьева проверила ход работ на улицах Красильникова и Жорницкого
Нинель ГУСЕВА
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В столице республики будет восстановлено и построено 25,8 км дорог.В столице республики будет восстановлено и построено 25,8 км дорог.Фото: Социальные сети
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Мэр Якутска раскритиковала работу дорожников, ведущих ремонт улицах Красильникова и Жорницкого. Об итогах утреннего объезда города Сардана Авксентьева написала в своем Инстаграм.

- В 8 утра проверила улицы Красильникова и Жорницкого. На Чайковского есть рабочие и дорожная техника, работают. На Красильникова тишь да гладь. А между тем, строительный сезон у нас короткий! По дороге в Медцентр вовсе устроили накопитель земли и песка, а справа полуразрушенный забор, на кольце отвратительное зрелище из разных кусков искусственной травы и досок. На конечной остановке разлетевшийся от санточки мусор. Пришлось, невзирая на праздник, строго поговорить с руководителями, которые отвечают за данные участки, - отметила глава Якутска.

Масштабные ремонтные работы на дорогах Якутска ведутся в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». До конца года в столице республики будет восстановлено и построено 25,8 км дорог. На эти цели будет потрачено 1,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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