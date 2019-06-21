Захотел фотосессию - получи срок: в Якутске молодой парень украл упаковки цветного дыма для съемок

СЕГОДНЯ 06:37 2019-06-21T08:09:30+03:00

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В Якутске 18-летний парень украл из магазина 41 упаковку цветного дыма стоимостью 12 тысяч рублей.

Злоумышленник заходил в магазин за "добычей" несколько раз. В первый заход он вынес несколько упаковок цветного дыма. Осознав, что этого никто не заметил, парень вошел в раж. Пропажи в магазине недосчитались лишь через несколько дней, при проведении инвентаризации.

Похищенное изъять не удалось: подозреваемый использовал цветной дым для красивых фотографий. Конец истории, правда, вышел не самая красивый: за кражу парню грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU