В Нюрбе мужчина проник к знакомому в дом и избил его жену

СЕГОДНЯ 04:16 2019-06-21T04:16:28+03:00

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В Нюрбинском районе Якутии осужден мужчина за незаконное проникновение в жилище с причинением вреда здоровью хозяйке квартиры. Ему светит 2,6 лет в местах не столь отдаленных.

План ограбления созрел у преступника еще весной: в марте он узнал, что его знакомый уедет в Якутск. После отъезда хозяина квартиры, мужчина проник в дом, но супруга знакомого оказалась дома. Осужденный избил ее, в ход пошли даже удары головой об батарею.

Женщину спасла соседка: она услышала крики потерпевшей и прибежала на шум, сама потерпевшая также активно сопротивлялась. Грабитель убежал, сотрудники полиции оперативно установили его личность и задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU