В Якутске на несколько месяцев перекроют дороги

СЕГОДНЯ 04:03 2019-06-21T04:03:30+03:00

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В Якутске в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начались масштабные ремонтные работы. Так, с 15 июня по 31 декабря 2019 года перекроют некоторые дороги города и пригорода.

Под перекрытие попадают микрорайон Марха, некоторые участки Сергеляхского и Хатын-Юряхского шоссе, улицы Пилотов, Петра Алексеева, Жорницкого, Якова Петерса, Автодорожная, Красильникова, Ивана Арбиты, Экспериментальная и другие.

На осуществление нацпроекта будет потрачено 1,5 млрд рублей, на которые восстановят и построят новые дороги протяженностью 25,8 км.

ИСТОЧНИК KP.RU