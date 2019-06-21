Более 900 систем отопления в Якутске уже готовы к следующему сезону

СЕГОДНЯ 03:55 2019-06-21T03:55:13+03:00

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В Якутске промыли системы отопления в 963 многоквартирных домах. Это составило 35,9% от намеченного плана.

Также представители управляющих компаний встретились с первым заместителем главы города Владимиром Фёдоровым и обсудили подготовку к новому отопительному сезону. На данный момент, низкие показатели в 30% у Гагаринского, Строительного и Промышленного округов.

В рамках подготовки к отопительному сезону в городе продолжается ремонт котельных, тепловых сетей, канализационных насосных станций, электрических сетей, промывка сетей холодного и горячего водоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU