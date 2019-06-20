2019-06-20T09:04:07+03:00
Общество

Теплые остановки в Якутске начнут «разговаривать»

Началась работа по установке оповещающих автоинформаторов
Ольга Донская
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В рамках госпрограммы «Доступная среда» в теплых остановках началась установка автоинформаторов, оповещающих пассажиров о прибытии автобусов.

Автоинформатор - это компьютер с двумя акустическими системами, подключенный к интернету и работающий по GPS координатору. Нововведение удобно для людей с ограниченными возможностями здоровья и граждан ожидающих автобус в темное время суток. Оборудование будет установлено внутри и снаружи остановки.

До конца лета все теплые остановки города должны быть оснащены автоинформаторами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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