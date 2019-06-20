2019-06-20T08:26:00+03:00
Происшествия

В Якутии более трехсот пожарных тушат 687 га леса

На территории республики бушуют 8 лесных пожаров
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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По состоянию на 20 июня, на территории Якутии тушат 8 лесных пожаров общей площадью 687 га. С огнем борются 336 пожарных и 26 единиц техники.

Причинами возгораний стали сухие грозы, переход огня с земель иных категорий и неосторожное обращение с огнем.

Режим ЧС в лесах в Верхоянском районе Республики Саха (Якутия) действует с 12 июня. Особый противопожарный режим введен в 4 муниципальных районах республики и в Якутске.

Минэкологии Якутии напоминает гостям и жителям республики о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в лесах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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