2019-06-20T06:24:53+03:00
Происшествия

Поймай меня если сможешь: в Якутске мужчина разбил свое авто и заявил о его угоне

Он пытался избежать ответственности за совершенное ДТП
Ольга Донская
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В полицию Якутска поступило заявление об угоне автомобиля Nissan от 33-летнего горожанина. Однако, полицейские выявили любопытный факт.

Стало известно, что заявитель намеренно ввел в заблуждение сотрудников полиции, так как хотел избежать ответственности за совершенное им ДТП. Ранее судимый мужчина не справился с управлением своей автомашины и врезался в столб. Водитель оказался пугливым, так как в страхе покинул место ДТП и бросил свое авто на месте аварии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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