Поймай меня если сможешь: в Якутске мужчина разбил свое авто и заявил о его угоне
Он пытался избежать ответственности за совершенное ДТП
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В полицию Якутска поступило заявление об угоне автомобиля Nissan от 33-летнего горожанина. Однако, полицейские выявили любопытный факт.
Стало известно, что заявитель намеренно ввел в заблуждение сотрудников полиции, так как хотел избежать ответственности за совершенное им ДТП. Ранее судимый мужчина не справился с управлением своей автомашины и врезался в столб. Водитель оказался пугливым, так как в страхе покинул место ДТП и бросил свое авто на месте аварии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU