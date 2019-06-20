В Якутске планируется открытие IT-лицея
Школа будет готовить ребят к поступлению в технические ВУЗы по специальности
-
Изменить размер текста:
В Якутске обсудили открытие IT-лицея для школьников. Учебное заведение будет готовить ребят к поступлению в технические вузы на специальности, связанные с ИТ-отраслью.
Толчком к открытию стала нехватка ИТ-кадров в Якутии. На данный момент, в столице работает школа «Смарт», в которой проводятся мастер-классы и лекции для желающих.
Министр инноваций Анатолий Семенов отметил, что в лицее необходимо будет создать индивидуальную образовательную программу, в которую помимо профильных предметов должны войти углубленное изучение английского языка и международного интеллектуального права.
ИСТОЧНИК KP.RU