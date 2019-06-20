В Якутске планируется открытие IT-лицея

СЕГОДНЯ 06:14 2019-06-20T06:14:49+03:00

Школа будет готовить ребят к поступлению в технические ВУЗы по специальности

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В Якутске обсудили открытие IT-лицея для школьников. Учебное заведение будет готовить ребят к поступлению в технические вузы на специальности, связанные с ИТ-отраслью.

Толчком к открытию стала нехватка ИТ-кадров в Якутии. На данный момент, в столице работает школа «Смарт», в которой проводятся мастер-классы и лекции для желающих.

Министр инноваций Анатолий Семенов отметил, что в лицее необходимо будет создать индивидуальную образовательную программу, в которую помимо профильных предметов должны войти углубленное изучение английского языка и международного интеллектуального права.

ИСТОЧНИК KP.RU