Гендиректор якутской фирмы по продаже авиабилетов осужден за мошенничество
Доказано 108 фактов противоправных действий
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В Якутске суд приговорил к трем годам условного лишения свободы 28-летнего генерального директора одной из фирм по продаже авиабилетов.
Злоумышленник попался на обмане представителя туристической фирмы, которому передал фиктивные заявки и гарантийное письмо об оплате приобретаемых авиабилетов. Деньги туристов мужчина похитил и потратил на личные нужды. Всего доказано 108 фактов мошенничества.
Якутский городской суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 6 месяцев. Осужденный полностью возместил причиненный ущерб в полтора миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU