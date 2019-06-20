Гендиректор якутской фирмы по продаже авиабилетов осужден за мошенничество

СЕГОДНЯ 06:02 2019-06-20T06:02:03+03:00

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В Якутске суд приговорил к трем годам условного лишения свободы 28-летнего генерального директора одной из фирм по продаже авиабилетов.

Злоумышленник попался на обмане представителя туристической фирмы, которому передал фиктивные заявки и гарантийное письмо об оплате приобретаемых авиабилетов. Деньги туристов мужчина похитил и потратил на личные нужды. Всего доказано 108 фактов мошенничества.

Якутский городской суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 6 месяцев. Осужденный полностью возместил причиненный ущерб в полтора миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU