Миллион цветов для столицы Якутии

СЕГОДНЯ 04:56 2019-06-20T04:56:49+03:00

И это еще не все, ведь посажено только 66% растений

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В округах и пригородах Якутска продолжают высаживать цветы, так, по данным на 18 июня, было посажено 996 308 тысяч цветов. Но это лишь 66% от плана, ведь всего Якутск украсят 1,5 миллиона растений.

По информации Службы эксплуатации городского хозяйства, в этом году на озеленение предусмотрено свыше 10 млн. рублей. Приоритетом пользуются скверы и площади: только на площадях Орджоникидзе и Победы, сквере Матери и комплексе «Солдат Туймаады» будет высажено 27 тысяч растений. Большая часть озеленения в столице проводится на внебюджетные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU