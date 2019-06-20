Миллион цветов для столицы Якутии
И это еще не все, ведь посажено только 66% растений
-Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:
В округах и пригородах Якутска продолжают высаживать цветы, так, по данным на 18 июня, было посажено 996 308 тысяч цветов. Но это лишь 66% от плана, ведь всего Якутск украсят 1,5 миллиона растений.
По информации Службы эксплуатации городского хозяйства, в этом году на озеленение предусмотрено свыше 10 млн. рублей. Приоритетом пользуются скверы и площади: только на площадях Орджоникидзе и Победы, сквере Матери и комплексе «Солдат Туймаады» будет высажено 27 тысяч растений. Большая часть озеленения в столице проводится на внебюджетные средства.
ИСТОЧНИК KP.RU