Двухлетний «потеряшка»: в Якутии родители не уследили за сыном во время переезда

СЕГОДНЯ 03:45 2019-06-20T03:45:54+03:00

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18 июня возле кинотеатра «Якутск» в Мирном был найден маленький мальчик. Малыша доставили в отдел полиции и нашли родителей.

Как оказалось, мать и отец мальчика были заняты переездом и оставили младшего сына под присмотром старшего брата. Но, в момент, когда «нянь» мыл посуду, малыш сумел выбраться из квартиры и выбежать на улицу. Двухлетний мальчик не попал в беду только по счастливой случайности и неравнодушию прохожих.

Материалы проверки в отношении родителей направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU