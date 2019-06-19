В Якутии состоится первый форум кузнечного ремесла
Гостей ждут мастер-классы, конкурсы и выставки
Организаторы - Союз кузнецов Якутии.
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29-30 июня в рамках празднования Ысыаха в местности Ус Хатын пройдет I Республиканский форум кузнечного ремесла. Организаторы - Союз кузнецов Якутии.
В программе предусмотрено проведение мастер-класса по производству якутских ножей от известного мастера Александра Данилова. Кроме того, пройдут конкурсы якутских ножей «Лучший клинок» — «Дэгиттэр Бы ах», среди подрастающего поколения «Утум Уустар», «Басты Батыйа», «Чулуу Хомус».
Во время форума будет работать выставка работ и достижений кузнецов Якутии.
ИСТОЧНИК KP.RU