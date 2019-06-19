2019-06-19T10:34:19+03:00
Общество

На паромной переправе Якутск-Нижний Бестях заработают камеры видеонаблюдения

Об этом стало известно на совещании Минтранспорта
Мария Удовкина
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Летом основная нагрузка приходится на паромы и дороги.Летом основная нагрузка приходится на паромы и дороги.
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19 июня в Министерстве транспорта на рабочем совещании было озвучено, что в скором времени на паромной переправе Якутск – Нижний Бестях заработает камера фотовидеофиксации.

Основная нагрузка летом придется на паромы и дороги. Поэтому обеспечение грамотного пассажиропотока и безопасности - приоритетная задача Министерства транспорта.

Упростит задачу перевозчиков и мобильное приложение «Best Parom», которое позволяет отслеживать движение паромов, регулируя тем самым очереди на причалах.

- Надо разработать схему причалов таким образом, чтобы всем водителям было понятно, куда ехать на погрузку, – отметил Семен Коркин, руководитель департамента водного и железнодорожного транспорта республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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