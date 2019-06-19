На паромной переправе Якутск-Нижний Бестях заработают камеры видеонаблюдения
19 июня в Министерстве транспорта на рабочем совещании было озвучено, что в скором времени на паромной переправе Якутск – Нижний Бестях заработает камера фотовидеофиксации.
Основная нагрузка летом придется на паромы и дороги. Поэтому обеспечение грамотного пассажиропотока и безопасности - приоритетная задача Министерства транспорта.
Упростит задачу перевозчиков и мобильное приложение «Best Parom», которое позволяет отслеживать движение паромов, регулируя тем самым очереди на причалах.
- Надо разработать схему причалов таким образом, чтобы всем водителям было понятно, куда ехать на погрузку, – отметил Семен Коркин, руководитель департамента водного и железнодорожного транспорта республики.
ИСТОЧНИК KP.RU