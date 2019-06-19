1011 человек примут участие в четвертом Якутском полумарафоне

СЕГОДНЯ 10:07 2019-06-19T10:08:28+03:00

Забег состоится в ночь с 22 на 23 июня

Изменить размер текста: A A

В ночь с 22 на 23 июня в столице республики в четвертый раз пройдет Якутский полумарафон. В этом году для участия в нем зарегистрировалось рекордное количество человек — 1011.

Забеги пройдут по нескольким категориям, включая детский и инклюзивный.

Как сообщает News.ykt, 22 июня в 23.15 начнется церемония открытия забега, на которой состоится встреча эстафеты огня VII Спортивных игр народов Якутии. В марафоне также примут участие бегуны из Москвы, Владивостока, Новосибирска и один из Великобритании.

Для всех финишировавших участников предусмотрены медали, а для первых пяти мест – памятные призы и дипломы.

ИСТОЧНИК KP.RU