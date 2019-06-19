Каникулы в Якутии: 661 лагерь открыл свои двери для детей и подростков

СЕГОДНЯ 09:36 2019-06-19T09:38:09+03:00

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Свои двери для ребят открыл 661 детский оздоровительный лагерь: 500 дневных, 41 загородных, 67 палаточных, 52 трудовых и 1 санаторий.

Для ребят подготовлена развлекательная программа: подвижные игры и конкурсы, спортивные и интеллектуальные соревнования. В течение летних каникул с детьми будут работать более 5000 медицинских и педагогических работников.

Особое внимание уделяется трудным подросткам в рамках акции «Безопасное детство». Традиционно на летних каникулах планируется трудоустроить ребят старшего возраста.

- Нам необходимо новое качество образования - как главное условие приумножения человеческого капитала республики. С детского сада и школы, с ранних лет нам надо приобщать детей к научному познанию, формировать высокий интеллект, деловую инициативу. Наша общая цель - создание такой общественной атмосферы, чтобы каждый ребенок впитывал нравственные ценности и знания, получал все возможности для самореализации, - уверен Айсен Николаев.

ИСТОЧНИК KP.RU