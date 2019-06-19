2019-06-19T09:25:02+03:00
Общество

Стали известны имена обладателей государственной премии Якутии в области здравоохранения

Награда присвоена коллективу нейрохирургического отделения Республиканской больницы №1
Мария Удовкина
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Государственная премия имени П.А. Петрова была учреждена в 2015 году.Государственная премия имени П.А. Петрова была учреждена в 2015 году.
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В Якутии стали известны имена обладателей государственной премии имени П.А. Петрова в области здравоохранения

За общественное признание и работу по внедрению метода FilumSystem при синдроме Арнольда-Киари правительство республики решило присвоить звание лауреатов коллективу Республиканской больницы № 1: заведующему нейрохирургическим отделением Ивану Контогорову и нейрохирургам Петру Ларионову, Иннокентию Ощепкову, Вячеславу Сухареву и Станиславу Черемкину.

Государственная премия имени П.А.Петрова была учреждена в 2015 году. Прокопий Андреевич был «пионером» в изучении вилюйского энцефаломиелита. Его стараниями в Якутской республиканской больнице №1 было открыто энцефаломиелитетное отделение для изучения дегенеративных и воспалительных поражений центральной нервной системы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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