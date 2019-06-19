2019-06-19T06:35:25+03:00
Общество

Выпускница Якутского саха-политехнического лицея стала первой в этом году двукратной стобалльницей

Полина Маркова сдала ЕГЭ по химии и русскому языку на 100 баллов
Нинель ГУСЕВА
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Русский язык – один из обязательных и самых массовых экзаменов – на 100 баллов сдали 8 якутян.Русский язык – один из обязательных и самых массовых экзаменов – на 100 баллов сдали 8 якутян.
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Стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку и физике. Русский язык – один из обязательных и самых массовых экзаменов – на 100 баллов сдали 8 выпускников.

Выпускница Саха-политехнического лицея Якутска Полина Маркова стала первой в этом году двукратной стобалльницей в Якутии. Ранее девушка на отлично справилась с ЕГЭ по химии.

Больше 90 баллов на ЕГЭ по русскому языку получили более двухсот выпускников, что почти в два раза больше, чем в прошлом году.

На ЕГЭ по физике больше 90 баллов получили трое. По сравнению с 2018 годом, средний балл остается на том же уровне.

На сегодняшний день уже известны результаты ЕГЭ по семи предметам. Оценки по иностранным языкам, обществознанию, биологии, информатике и ИКТ еще впереди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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