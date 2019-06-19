В Якутии открылись еще два центра амбулаторной онкопомощи

СЕГОДНЯ 05:40 2019-06-19T05:40:15+03:00

До 2024 года в республике появятся 18 центров амбулаторной онкопомощи.

Из запланированных в 2019 году девяти центров уже заработали четыре

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18 июня заработали Центры амбулаторной онкологической помощи в филиале столичной поликлиники №1 на ул. Семена Данилова и центральной больнице села Майя Мегино-Кангаласского района. Таким образом, из запланированных в 2019 году девяти учреждений уже открыты четыре.

В рамках реализации приоритетного нацпроекта «Здравоохранение» до 2024 года в республике появятся 18 центров амбулаторной онкопомощи. Первые открылись в Якутской горбольнице №3 и центральной больнице Мирного.

Во втором полугодии в республике появятся еще 5 таких центров: в Якутской городской больнице №2, Алданской, Нерюнгринской и Нюрбинской районных больницах, а также в Медицинском центре Якутска.

Цель работы учреждений – своевременное оказание медицинской помощи, снижение смертности, сокращение сроков и повышение качества диагностики. В центре амбулаторной онкопомощи можно будет сдать анализы на онкомаркеры, пройти диспансерное наблюдение, химиотерапию в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара.

ИСТОЧНИК KP.RU