В Якутске сотрудник Пенсионного фонда потребовал с родителей ребенка-инвалида лишнюю справку

СЕГОДНЯ 05:20 2019-06-19T05:20:15+03:00

Сотрудник ПФР дополнительно затребовал свидетельство о регистрации несовершеннолетнего по месту жительства, хотя регламентом предоставления услуги это не предусмотрено. Фото: Нинель ГУСЕВА

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В Якутске специалист клиентской службы Пенсионного фонда потребовал с родителей ребенка-инвалида лишнюю справку. С заявлением о нарушениях пенсионного законодательства горожане обратились в прокуратуру.

Родители ребенка обратились в Пенсионный фонд с заявлением о назначении социальной пенсии по инвалидности в марте 2019 года. В рамках проверки сотрудники надзорного ведомства установили, что сотрудник ПФР дополнительно затребовал свидетельство о регистрации несовершеннолетнего по месту жительства, хотя регламентом предоставления услуги это не предусмотрено.

Это стало основанием для возбуждения в отношении специалиста клиентской службы производства об административном правонарушении. По результатам проверки за излишнее служебное рвение чиновницу оштрафовали на 5 тысяч рублей и наложили дисциплинарное взыскание.

ИСТОЧНИК KP.RU