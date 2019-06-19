2019-06-19T05:43:22+03:00
Звезды

К 2020 году в Якутии построят новый концертный комплекс

Об этом сообщил Владимир Солодов в своем Инстаграм
Мария Удовкина
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Строительство нового зала приурочено к 100-летию Республики.Строительство нового зала приурочено к 100-летию Республики.Фото: Социальные сети
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К 100-летию республики в Якутии планируется строительство нового концертного комплекса. Об этом сообщил Владимир Солодов после того, как посетил проект "Ночь в филармонии".

- Музыканты в Якутии замечательные, настроение на высоте. Спасибо большое за музыкальный праздник, - пишет на своей странице в Инстаграм Солодов.

Однако Председатель правительства республики заметил, что концертные помещения в столице оставляют желать лучшего. По его мнению, в Якутске есть только один приспособленный для концертов зал – Филармония Якутии. Но и он не удовлетворяет все потребности современного зрителя.

Владимир Солодов сообщил, что новый зал будет оборудован с учетом нужд и зрителя и самой Филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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