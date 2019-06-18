Со всех жителей Якутии спишут задолженность по транспортному налогу, возникшую до 2016 года
С жителей Якутии спишут задолженность по транспортному налогу, который возник до 2016 года. По словам Министра экономики Майи Даниловой решение принято для того, чтобы было проще администрировать предоставление новой льготы – а это порядка 24 млн рублей.
- Налоговый кодекс позволяет регионам принимать такие решения. Сегодня решение принято по той задолженности, которая возникла по 2016 год включительно, а для жителей Арктических улусов и районов – по всей имеющейся, - отметила Майя.
Отметим, что льготы для жителей арктической зоны Якутии будут распространяться на все транспортные средства, включая моторные катеры и снегоходы.
ИСТОЧНИК KP.RU