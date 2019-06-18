Якутский хлебокомбинат внедряет шоковую заморозку

СЕГОДНЯ 11:58 2019-06-18T12:17:38+03:00

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16 июня Якутский хлебокомбинат презентовал новый способ хранения продукции - шоковую заморозку.

Заместитель генерального директора по производству Ирина Фурман отметила, что храниться замороженный хлеб может в течение нескольких месяцев, не теряя при этом вкусовые качества.

Уникальность системы шоковой заморозки еще и в том, что она позволяет «продлить жизнь» еще не совсем готовым продуктам - полуфабрикатам.

Внедрение новой технологии позволит «Якутскому хлебокомбинату» поставлять свою продукцию в города и наслега на приличном расстоянии. Делать это можно будет с помощью специализированных транспортировочных камер, сохраняющих температуру на уровне -20 градусов Цельсия. Кстати, такое оборудование хлебокомбинат приобрел еще в конце прошлого года.

Первый рейс с продукцией шоковой заморозки отправится 15 июля в один северный и один центральный районы.

ИСТОЧНИК KP.RU