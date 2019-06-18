2019-06-18T12:17:38+03:00
Общество

Якутский хлебокомбинат внедряет шоковую заморозку

Технология позволит доставлять хлеб в отдаленные районы
Поделиться:
При шоковой заморозке вкусовые свойства хлеба не теряются.При шоковой заморозке вкусовые свойства хлеба не теряются.
Изменить размер текста:

16 июня Якутский хлебокомбинат презентовал новый способ хранения продукции - шоковую заморозку.

Заместитель генерального директора по производству Ирина Фурман отметила, что храниться замороженный хлеб может в течение нескольких месяцев, не теряя при этом вкусовые качества.

Уникальность системы шоковой заморозки еще и в том, что она позволяет «продлить жизнь» еще не совсем готовым продуктам - полуфабрикатам.

Внедрение новой технологии позволит «Якутскому хлебокомбинату» поставлять свою продукцию в города и наслега на приличном расстоянии. Делать это можно будет с помощью специализированных транспортировочных камер, сохраняющих температуру на уровне -20 градусов Цельсия. Кстати, такое оборудование хлебокомбинат приобрел еще в конце прошлого года.

Первый рейс с продукцией шоковой заморозки отправится 15 июля в один северный и один центральный районы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Со всех жителей Якутии спишут задолженность по транспортному налогу, возникшую до 2016 года
Детский центр «Сосновый бор» выиграл грант Минпросвещения России
В Якутске впервые состоится парад конных всадников
Жители арктической зоны Якутии не будут платить транспортный налог
В музее Якутии состоится выставка экспериментального искусства
У каждого двадцатого участника акции «Онкопоиск» в Якутии – подозрения на новообразования
В Якутии будут судить врача, сделавшего пациентке смертельную процедуру
С 1 июля в Якутии вырастут цены на «коммуналку»
В Якутске самолет АН-24 выкатился за взлетно-посадочную полосу
Управляющие компании и товарищества должны «Якутскэнерго» почти 700 миллионов рублей
Айсен Николаев встретился с Первым Секретарём провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэем
Белорусские шашистки лидируют на чемпионате мира в Якутске
Кругосветка на самолетах: в Якутск прибыли участники авиаэкспедиции
В ближайшие три дня жители девяти кварталов Якутска останутся без воды
Якутия станет центром культуры коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
На федеральной трассе «Лена» отремонтируют 110 километров дорожного полотна
За выходные в Якутске произошло два смертельных ДТП
В Америку по воскресеньям: жители Якутска смогут летать на Аляску
В Якутске открылась футбольная школа «Спартак Юниор»