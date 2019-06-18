Детский центр «Сосновый бор» выиграл грант Минпросвещения России
Деньги будут потрачены на покупку техники для обучения
Победу принесла тематическая смена "Цифровое поколение".
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Единственный круглогодичный Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» Якутии во второй раз в этом году выиграл грант в размере 11 756 450 рублей. Победу принесла концепция тематической смены «Цифровое поколение», которая в августе.
Средства федерального гранта будут использованы на покупку вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, интерактивного и презентационного оборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU