Детский центр «Сосновый бор» выиграл грант Минпросвещения России

СЕГОДНЯ 11:39 2019-06-18T11:39:17+03:00

Деньги будут потрачены на покупку техники для обучения

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Единственный круглогодичный Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» Якутии во второй раз в этом году выиграл грант в размере 11 756 450 рублей. Победу принесла концепция тематической смены «Цифровое поколение», которая в августе.

Средства федерального гранта будут использованы на покупку вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, интерактивного и презентационного оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU