2019-06-18T11:39:17+03:00
Общество

Детский центр «Сосновый бор» выиграл грант Минпросвещения России

Деньги будут потрачены на покупку техники для обучения
Мария Удовкина
Поделиться:
Победу принесла тематическая смена "Цифровое поколение".Победу принесла тематическая смена "Цифровое поколение".
Изменить размер текста:

Единственный круглогодичный Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» Якутии во второй раз в этом году выиграл грант в размере 11 756 450 рублей. Победу принесла концепция тематической смены «Цифровое поколение», которая в августе.

Средства федерального гранта будут использованы на покупку вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, интерактивного и презентационного оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Со всех жителей Якутии спишут задолженность по транспортному налогу, возникшую до 2016 года
Якутский хлебокомбинат внедряет шоковую заморозку
В Якутске впервые состоится парад конных всадников
Жители арктической зоны Якутии не будут платить транспортный налог
В музее Якутии состоится выставка экспериментального искусства
У каждого двадцатого участника акции «Онкопоиск» в Якутии – подозрения на новообразования
В Якутии будут судить врача, сделавшего пациентке смертельную процедуру
С 1 июля в Якутии вырастут цены на «коммуналку»
В Якутске самолет АН-24 выкатился за взлетно-посадочную полосу
Управляющие компании и товарищества должны «Якутскэнерго» почти 700 миллионов рублей
Айсен Николаев встретился с Первым Секретарём провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэем
Белорусские шашистки лидируют на чемпионате мира в Якутске
Кругосветка на самолетах: в Якутск прибыли участники авиаэкспедиции
В ближайшие три дня жители девяти кварталов Якутска останутся без воды
Якутия станет центром культуры коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
На федеральной трассе «Лена» отремонтируют 110 километров дорожного полотна
За выходные в Якутске произошло два смертельных ДТП
В Америку по воскресеньям: жители Якутска смогут летать на Аляску
В Якутске открылась футбольная школа «Спартак Юниор»