В Якутске впервые состоится парад конных всадников
Шествие объединит якутских политиков и артистов
Парад начнется с площади Дружбы.
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27 июня на площади Дружбы состоится первый в истории республики парад северных конных всадников.
В акции наряду с коневодами Якутии участие примут руководители республиканских министерств и ведомств, депутаты, известные политики и артисты.
Цель акции - сохранение и развитие уникальной культуры северных всадников и скотоводов Арктики.
Праздничное шествие конников в нарядном убранстве начнется с площади Дружбы, затем переместится на площадь Орджоникидзе и закончится в местности «Ус Хатын».
ИСТОЧНИК KP.RU