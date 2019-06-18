2019-06-18T11:40:31+03:00
Общество

В Якутске впервые состоится парад конных всадников

Шествие объединит якутских политиков и артистов
Мария Удовкина
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Парад начнется с площади Дружбы.Парад начнется с площади Дружбы.
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27 июня на площади Дружбы состоится первый в истории республики парад северных конных всадников.

В акции наряду с коневодами Якутии участие примут руководители республиканских министерств и ведомств, депутаты, известные политики и артисты.

Цель акции - сохранение и развитие уникальной культуры северных всадников и скотоводов Арктики.

Праздничное шествие конников в нарядном убранстве начнется с площади Дружбы, затем переместится на площадь Орджоникидзе и закончится в местности «Ус Хатын».

ИСТОЧНИК KP.RU

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