2019-06-18T10:28:08+03:00
Общество

Жители арктической зоны Якутии не будут платить транспортный налог

Закон бы принят на заседании Ил Тумэн
Мария Удовкина
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Общая сумма налоговых послаблений составит 34 млн рублей в год. Фото: Ил Тумэн.Общая сумма налоговых послаблений составит 34 млн рублей в год. Фото: Ил Тумэн.
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18 июня депутатами был принят закон о предоставлении льгот на транспортный налог жителям арктических районов.

Таким образом, налоговые изменения коснутся Абыйского, Аллаиховского, Анабарского, Булунского, Верхнеколымского, Верхоянского, Жиганского, Момского, Нижнеколымского, Оленекского, Среднеколымского, Усть-Янского и Эвено-Бытантайского районов.

Общая сумма налоговых послаблений составит 34 млн рублей в год.

Льгота распространяется на все виды транспорта. Так, от уплаты освобождаются физические лица, на чье имя зарегистрирован один легковой автомобиль отечественного производства с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил и с годом выпуска до 1990 года включительно.

По предварительной оценке, численность населения 13 арктических районов - 67 674 человека, более 60% из которых живут в сельской местности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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